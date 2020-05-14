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Число выявленых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 30

© Sputnik / Татьяна Макеева
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (631)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200514/1030129751/Chislo-vyyavlenykh-sluchaev-koronavirusa-v-Yuzhnoy-Osetii-dostiglo-30.html

Первые случаи заражения коронавирусом в Южной Осетии выявили 6 мая, за последние сутки в республике диагноз COVID-19 поставлен еще пяти пациентам.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у еще пяти человек в Южной Осетии.

В числе тех, у кого подтвердился вирус, четыре курсанта военных вузов РФ и женщина, ранее вернувшаяся из России, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Таким образом, число выявленных зараженных в республике, по данным на 14 мая, составило 30 человек.

Под наблюдением врачей в стране находятся 279 человек, всего в республике было проведено более пятисот тестов.

В Абхазии, по последним данным, 12 заболевших коронавирусом.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (631)


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