Число выявленых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 30

Первые случаи заражения коронавирусом в Южной Осетии выявили 6 мая, за последние сутки в республике диагноз COVID-19 поставлен еще пяти пациентам.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у еще пяти человек в Южной Осетии.

В числе тех, у кого подтвердился вирус, четыре курсанта военных вузов РФ и женщина, ранее вернувшаяся из России, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Таким образом, число выявленных зараженных в республике, по данным на 14 мая, составило 30 человек.

Под наблюдением врачей в стране находятся 279 человек, всего в республике было проведено более пятисот тестов.

В Абхазии, по последним данным, 12 заболевших коронавирусом.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.