Число выявленых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 30

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у еще пяти человек в Южной Осетии.
В числе тех, у кого подтвердился вирус, четыре курсанта военных вузов РФ и женщина, ранее вернувшаяся из России, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Таким образом, число выявленных зараженных в республике, по данным на 14 мая, составило 30 человек.
Под наблюдением врачей в стране находятся 279 человек, всего в республике было проведено более пятисот тестов.
В Абхазии, по последним данным, 12 заболевших коронавирусом.
В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.
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