Надежно связал берега: за два года по Крымскому мосту проехало 9,5 миллиона машин

Благодаря бесперебойному сообщению, в Крыму повысились темпы строительства, выросли объемы оптовой и розничной торговли, увеличилось количество экспортных продуктов, поставляемых с полуострова в регионы на материке.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. По Крымскому мосту за два года работы проехало 9,5 миллиона машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов, это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 миллиона транспортных средств), сообщает инфоцентр Крымского моста.

За 24 месяца автовладельцы и грузоперевозчики, воспользовавшись бесплатным мостом, а не переправой, сэкономили более 35 миллиардов рублей.

"Мы видим, что Крымский мост востребован, в двух направлениях идет непрерывное бесперебойное движение. Он не только надежно связал два берега, но и дал большой толчок для экономического развития полуострова", - отметил министр транспорта России Евгений Дитрих.

В 2019 году Крым посетили почти 7,5 миллиона отдыхающих, более половины из них прибыли по мосту. Бюджет республики от туристической отрасли получил 3,7 миллиарда рублей, что на 15,4% превышает показатели предыдущего года.

В декабре 2019 года было запущено движение по железнодорожной части Крымского моста. Ее построили почти за четыре года и сдали по графику. Первым по мосту прошел поезд № 7/8 "Таврия", возродивший историческое сообщение Санкт-Петербург - Севастополь. За 4,5 месяца пассажирские составы прошли по мосту более 400 раз и перевезли свыше 200 тысяч пассажиров.

Крымский мост функционирует в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Керченском проливе. За работой четырехполосной трассы и двухпутной железной дороги следят более 200 сотрудников и 59 единиц техники.

Строительство автодорожной части Крымского моста торжественно завершилось 15 мая 2018 года. Президент России поздравил команду инженеров и рабочих с успешно выполненной задачей и принял участие в открытии автодороги. Владимир Путин возглавил колонну строительной техники. 19-километровый путь в сторону Крыма глава государства проехал за рулем самосвала КАМАЗ.

16 мая 2018 года жители Крыма и Кубани открыли движение по мосту. В 5:30 по московскому времени потоки транспорта с двух берегов (легковые авто, пассажирские автобусы) начали движение и встретились под сводом арки. За первые сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств. Трафик в 1,5 раза превысил суточный рекорд паромной переправы.

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