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Грандиозный объект: кадры поездки Путина на поезде по Крымскому мосту

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На торжественной церемонии открытия железнодорожной части моста Владимир Путин поблагодарил участников строительства и заявил, что Россия самостоятельно может реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.

Президент России Владимир Путин проехал в первом пассажирском поезде в кабине машиниста в компании министра транспорта Евгения Дитриха., идущем в Крым по Крымскому мосту.

Путин отметил, что начало движения поездов по мосту - это важное событие для Крыма, Севастополя, юга России и всей страны.

"Безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение", - сказал президент, пояснив, что впервые поезд по маршруту Петербург - Севастополь отправился 145 лет назад, а движение прерывалось лишь трижды: во время октябрьской революции 1917 года, во время Великой Отечественной войны и в 2014 году.

Начало автомобильного движения по Крымскому мосту
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новый рекорд суточного трафика зафиксирован на Крымском мосту
"Это большое событие. И знаете, что еще важно. Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году, а это тоже, конечно, большое событие - планируется 14 миллионов пассажиров и около 13 миллионов тонн груза перевезти. Важнее даже другое обстоятельство: важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе", - заявил Путин.

Мост в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года.

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Теги:
Россия, Крымский мост, Владимир Путин


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