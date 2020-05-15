За сутки на Кубани от коронавируса излечилось больше пациентов, чем заболело

На 15 мая с подозрением на COVID-19 в медицинские организации региона обратился 6121 человек, из них 684 ребенка. Из них в больницах остаются 2507 человек, в том числе 182 ребенка.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. За сутки из лечебных учреждений Краснодарского края выписан 121 человек, новых подтвержденных случаев заболевания – 99, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Положительная динамика наблюдается уже вторые сутки, отмечается в сообщении.

"В Краснодаре зафиксировано 37 новых случаев заболевания, в том числе четверо детей 11-15 лет. В Белореченском районе – 8 зараженных, по 7 – в Новороссийске и в Армавире. По 6 новых случаев в Апшеронском (в том числе годовалый ребенок) и Отрадненском районах, 5 – в Крымском районе. В Сочи и Славянском районе – по 4 заболевших, в Славянском, в том числе ребенок 11 лет. Три человека заразились в Кавказском районе, по два человека – в Гулькевичском и Тихорецком районах (в Тихорецком – 12-летний ребенок)", - отметили в пресс-службе.

По одному заболевшему в Тбилисском, Щербиновском, Северском, Брюховецком, Успенском, Староминском районах и в Горячем Ключе. В Мостовском районе коронавирусом заразился двухлетний ребенок.

Всего в крае 2418 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Выздоровели 979 пациентов. Продолжают лечение в стационарах 1374 человека, в том числе 43 ребенка. 32 жителя края находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 24 человека умерли.

На 15 мая с подозрением на COVID-19 в медицинские организации региона обратился 6121 человек, из них 684 ребенка. Из них в больницах остаются 2507 человек, в том числе 182 ребенка.

По последним данным оперативного штаба Абхазии по защите населения от COVID-19, в республике выявлено 14 случаев заболевания коронавирусом. 13 заразившихся - студенты, которые вернулись на родину из российских вузов, еще один заболевший - военнослужащий российской базы.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.