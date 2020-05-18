В России за сутки выявлено 8926 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса в 81 регионе, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных 40,1% не имели клинических проявлений болезни. В течение последних 24 часов был зафиксирован 91 летальный исход, полностью выздоровели 2836 человек.

За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.

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