"Незаживающая рана": в Южной Осетии вспоминают жертв Зарской трагедии

В Южной Осетии приспущены государственные флаги, на месте расстрела мирных жителей на Зарской дороге состоится возложение цветов к памятнику жертвам трагедии и траурный митинг.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. В Южной Осетии вспоминают жертв Зарской трагедии. 20 мая 1992 года на объездной дороге у села Зар грузинские военные расстреляли из засады мирных жителей, которые пытались спастись из блокированного Цхинвала.

Эта трагедия в Южной Осетии признана одной из самых страшных в новейшей истории страны. Ее жертвами стали 36 человек, 12 получили ранения. Самому младшему из погибших было 11 лет, самому старшему — 76.

Внешнедипломатическое ведомство Абхазии направило ноту соболезнования в Министерство иностранных дел Южной Осетии по случаю 28-й годовщины Зарской трагедии, сообщается на сайте МИД Абхазии.

"Этот бесчеловечный акт грузинской агрессии навсегда останется незаживающей раной в сердцах людей, потерявших своих родных и близких. В этот скорбный день народ Абхазии разделяет боль жителей Южной Осетии и чтит светлую память о невинно убиенных", - говорится в сообщении.

Ежегодно 20 мая Южная Осетия отмечает День памяти и скорби. На месте трагедии в 2007 году был открыт мемориальный комплекс. У подножья скульптуры установлены мраморные плиты с золотыми надписями – именами жертв Зарской трагедии.

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