14:39 20 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.34
  • EUR79.18
Поиск

"Незаживающая рана": в Южной Осетии вспоминают жертв Зарской трагедии

© Sputnik / НАТАЛЬЯ АЙРИЯН
В мире
Получить короткую ссылку
143 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200520/1030171651/Nezazhivayuschaya-rana-v-Yuzhnoy-Osetii-vspominayut-zhertv-Zarskoy-tragedii.html

В Южной Осетии приспущены государственные флаги, на месте расстрела мирных жителей на Зарской дороге состоится возложение цветов к памятнику жертвам трагедии и траурный митинг.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. В Южной Осетии вспоминают жертв Зарской трагедии. 20 мая 1992 года на объездной дороге у села Зар грузинские военные расстреляли из засады мирных жителей, которые пытались спастись из блокированного Цхинвала.

Эта трагедия в Южной Осетии признана одной из самых страшных в новейшей истории страны. Ее жертвами стали 36 человек, 12 получили ранения. Самому младшему из погибших было 11 лет, самому старшему — 76.

Внешнедипломатическое ведомство Абхазии направило ноту соболезнования в Министерство иностранных дел Южной Осетии по случаю 28-й годовщины Зарской трагедии, сообщается на сайте МИД Абхазии.

"Этот бесчеловечный акт грузинской агрессии навсегда останется незаживающей раной в сердцах людей, потерявших своих родных и близких. В этот скорбный день народ Абхазии разделяет боль жителей Южной Осетии и чтит светлую память о невинно убиенных", - говорится в сообщении. 

Ежегодно 20 мая Южная Осетия отмечает День памяти и скорби. На месте трагедии в 2007 году был открыт мемориальный комплекс. У подножья скульптуры установлены мраморные плиты с золотыми надписями – именами жертв Зарской трагедии.

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Краски карантинного Сухума: май в столице Абхазии
Пробежка за 15 тысяч рублей: кадры погони росгвардейцев за нарушителем карантина в Сочи
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться