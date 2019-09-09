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Рабочая группа Госдумы изучит вопрос признания геноцида осетин Грузией

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Кавказ
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Парламент Южной Осетии 1 августа направил в Госдуму России обращение о признании геноцида югоосетинского народа со стороны Грузии в 1920 году.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам Совета Думы проинформировал журналистов о том, что создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, передает РИА Новости.

"Создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии. Суть обращения такая: они просят признать геноцидом осетинского народа со стороны Грузии некие действия этого государства. Это обращение поступило в Государственную думу, создана группа по изучению этого обращения", - сказал Мельников.

В состав группы вошли представители всех думских фракций, а возглавил рабочую группу депутат Виктор Водолацкий, отметил вице-спикер. Ввиду сложности поставленного вопроса работы, срок работы рабочей группы не определялся, добавил Мельников.

В начале июля российский президент Владимир Путин посоветовал грузинским властям изучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии. Он также предостерег власти Грузии от повторения ошибок Михаила Саакашвили, развязавшего войну в Южной Осетии, а также его предшественников.

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Теги:
геноциды, Госдума РФ, Россия, Южная Осетия


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