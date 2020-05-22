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Путин: в России возможна новая волна коронавируса с октября по ноябрь

© Sputnik / Алексей Никольский
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (661)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200522/1030190021/Putin-v-Rossii-vozmozhna-novaya-volna-koronavirusa-s-oktyabrya-po-noyabr.html

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании правительства о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Новая волна заболеваемости коронавирусом в России возможна осенью, с октября по ноябрь, надо это иметь в виду, выходя из режима ограничений, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством. 

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"Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября - ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации", - сказал Путин.

Президент России также отметил, что пиковый средний прирост заболеваемости коронавирусом в России зафиксирован 26 марта - 24,1%, сейчас этот показатель составляет 3,5%. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (661)


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