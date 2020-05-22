Путин: в России возможна новая волна коронавируса с октября по ноябрь

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Новая волна заболеваемости коронавирусом в России возможна осенью, с октября по ноябрь, надо это иметь в виду, выходя из режима ограничений, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

"Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября - ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации", - сказал Путин.

Президент России также отметил, что пиковый средний прирост заболеваемости коронавирусом в России зафиксирован 26 марта - 24,1%, сейчас этот показатель составляет 3,5%.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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