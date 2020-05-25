Краткосрочное явление: как коронавирус повлияет на мировую экологию

Мировая пандемия остановила производства во многих странах, в разы сократилось загрязнение окружающей среды, это отразилось на состоянии природы и климата.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Положительный эффект, который оказали на экологию ограничительные меры во время коронавируса, краткосрочное явления, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией энтомологии Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия.

По его словам, в связи с прекращением работы крупных промышленных заводов во всем мире, сильно сократилась концентрация оксида азота, оксида серы и углерода, которые являются основными загрязнителями атмосферы.

"Это показатель того, что природа пока что готова к самовосстановлению. Но все эти изменения нивелируются, потому что по мере выхода из карантина все заводы вновь начинают набирать обороты, и это краткосрочный эффект. Скорее всего, мы будем в скором времени наблюдать увеличение концентраций на привычном уровне или даже выше, потому что придется наверстывать упущенное время и производство", - сказал Кирия.

Согласно данным обзора Международного энергетического агентства (IEA), посвященного влиянию пандемии COVID-19 на рынок энергоносителей, в этом году выбросы СО2 сократятся на рекордные восемь процентов. При этом ООН призывает стремиться к ежегодному уменьшению на 7,6 процента, чтобы ограничить глобальное потепление в текущем столетии 1,5 градуса Цельсия, как это предусмотрено Парижским соглашением.

Ученые во всем мире подчеркивают этот безусловный плюс введения карантина во многих странах. Как говорят исследования, вредные выбросы в атмосфере, связанные с деятельностью человека, сокращают ожидаемую продолжительность жизни в мире почти на три года.

О первых вспышках коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря. Первые инфицированные были выявлены в китайской провинции Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию пандемией.

По данным на 25 мая всего в мире зафиксировано более пяти миллионов случаев заражения, выздоровело более 2 миллионов людей, от вируса умерли более 345 тысяч человек. На первом месте по числу заболевших находится Америка, на втором Бразилия, Россия занимает третью строчку.

В Абхазии за весь период пандемии зафиксировано 28 случаев заражения, 14 человек выздоровели и один пациент умер.

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