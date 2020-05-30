Россия потратит на борьбу с коронавирусом сотни миллиардов рублей

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Россия потратит на борьбу с коронавирусом в общей сложности около 500 миллиардов рублей, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на видеоконференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19".
Он отметил, что сумма сопоставима с программой модернизации первичного звена.
"На борьбу с коронавирусной инфекцией из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено порядка 500 миллиардов рублей, это очень значительная сумма", - сказал Мурашко.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.
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