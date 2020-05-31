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Посольство России в США

Посольство России выразило протест Госдепу из-за инцидента с журналистом РИА Новости

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200531/1030241471/Posolstvo-Rossii-vyrazilo-protest-Gosdepu-SShA-iz-za-intsidenta-s-zhurnalistom-RIA-Novosti.html

Посольство России намерено добиваться, чтобы инцидент с российским журналистом был учтен правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом РИА Новости, которому полицейские брызнули в лицо слезоточивым газом, сообщается в соцсетях российского посольства. 

Инцидент с российским журналистом Михаилом Тургиевым произошел в Миннеаполисе, где он освещал уличные протесты.  Полицейские брызнули в лицо Тургиеву слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы.

"Михаил Тургиев и находившиеся рядом с ним американские журналисты подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских. Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления", - говорится в заявлении посла России Анатолия Антонова. 

Российское посольство направило в Госдеп ноту протеста и потребовало провести тщательное расследование инцидента. 

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