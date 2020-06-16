Санатории Сочи приняли более четырех тысяч туристов

Количество железнодорожных и авиарейсов на курорте также поэтапно увеличивается. Если в последний день мая адлерский аэропорт принял девять самолетов, то 16 июня из разных регионов России их прилетит уже около сорока.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Более четырех тысяч туристов приняли санатории Сочи с 1 июня, сообщает администрация города.

На курорте продолжается поэтапное возобновление работы объектов санаторно-курортной отрасли с медицинской лицензией. В данный момент отдыхающих принимают 29 сочинских здравниц. Еще восемь готовятся к открытию в ближайшие дни. К 22 июня на курорте суммарно будут открыты 40 объектов санаторно-курортной отрасли. Еще 39 здравниц планируют возобновить работу к 1 июля.

"Основной поток отдыхающих мы ждем на этой неделе. Прибывающие должны иметь при себе путевку в оздоровительное учреждение, а также две справки - об отсутствии COVID-19 и о чистом эпидокружении. Это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города", - пояснила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Она отметила, что согласно постановлению губернатора региона, с 12 июня на курорте начали работу и небольшие гостиницы до 50 номеров. Таких объектов в Сочи порядка 1600. Требования к ним менее жесткие, чем к санаториям.

Тем не менее гостиницы также должны соблюдать ряд важных условий как среди персонала, так и со стороны гостей. В том числе необходимо соблюдать принцип социального дистанцирования и масочный режим, а также проводить бесконтактную проверку температуры и обеспечивать гостей питанием в номерах.

12 июня президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о продлении ограничений на пересечение абхазо-российской границы для иностранных граждан до 1 июля, продлевается также запрет на бронирование мест гостиницах и санаториях.

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