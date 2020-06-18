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Карантин на Кубани отменят 21 июня

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (722)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200618/1030352281/Karantin-na-Kubani-otmenyat-21-iyunya.html

Режим карантина на Кубани был введен с 31 марта из-за ситуации с коронавирусом. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе отменяется с 21 июня.

© Sputnik / Артур Лебедев
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"Не выявлен ни один заболевший среди отдыхающих. Это то, за что мы переживали, начав открываться… Не выявлено ни одного очага (с начала июня - ред.)... Это говорит о том, что мы действуем логично, мы действуем правильно… Это позволяет мне принять решение о том, что с 21 июня режим карантина в Краснодарском крае отменяется. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности. Мы возвращаемся к прежней жизни во всех сферах, но поэтапно", - сообщил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого велась на его канале в YouTube.

Так с 21 июня открываются все торговые центры в крае без ограничения по площади, с учетом того, что в них не будут работать фуд-корты и точки развлечения. Также открываются все без исключения гостиницы, с 1 июня были открыты только пансионаты с медицинскими лицензиями.

Все, кто въезжает в Краснодарский край из других регионов, не будут помещаться на обязательный карантин в обсерваторы, за исключением тех, кто прибывает из-за границы.

При этом сохраняется масочный режим, на въездах в край, в аэропортах и на вокзалах у всех приезжающих будет измеряться температура.

Власти края начали поэтапно снимать ограничительные меры с середины мая, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы. Во вторник губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (722)


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