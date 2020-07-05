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"Морской бой" в Черном море: российские корабли уничтожили условного противника

© Foto / Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России)
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Sputnik Абхазия
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Экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы, а также ракетные стрельбы по групповой надводной цели.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Экипажи малого ракетного корабля "Ингушетия" и ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец"» Черноморского флота России провели плановые учения по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы, сообщает Минобороны России.

"На первом этапе учения экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, отработав действия по отражению средств воздушного нападения и ведению морского боя с кораблями условного противника", - говорится в сообщении.

На втором этапе экипажи выполнили цикл подготовки и выполнения ракетной стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет.

На завершающем этапе учения пройдут частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе морем.

Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

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