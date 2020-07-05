"Морской бой" в Черном море: российские корабли уничтожили условного противника

Главные темы

Власти Абхазии опровергли слухи о погибших на границе с Грузией женщинах В грузинских СМИ в воскресенье появилась информация о том, что два человека утонули во время попытки вброд перейти реку Ингур и попасть из Абхазии в соседнее государство. 617

Брак на торжестве: как кризис ударил по свадебному бизнесу в Абхазии Почти месяц прошел с отмены ограничений на проведение торжественных мероприятий в Абхазии, но индустрия красоты и праздников по-прежнему не оправилась от кризиса. 1494