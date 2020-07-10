Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью

Святая София основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Собор Святой Софии в Стамбуле, лишенный в пятницу статуса музея, зарегистрирован как мечеть, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заключение Госсовета страны.

"Госсовет Турции постановил, что Айя-София находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети. В государственном реестре недвижимости Айя-София проходит в качестве мечети, и этот факт не подлежит изменению", - говорится в обосновании к решению Госсовета.

Ранее в пятницу стало известно, что Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

Собор Святая София после захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также: