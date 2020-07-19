Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. 20 июля на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 37-ми градусов выше нуля, сообщает администрация города.
МЧС Краснодарского края в прогнозирует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, "связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличением площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах", говорится на сайте ведомства.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.
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