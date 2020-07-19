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Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре

© Sputnik / Артур Лебедев
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Sputnik Абхазия
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По данным синоптиков, в понедельник температура воздуха на курорте достигнет 38 градусов по Цельсию.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. 20 июля на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 37-ми градусов выше нуля, сообщает администрация города.

МЧС Краснодарского края в прогнозирует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, "связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличением площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях  и в лесополосах", говорится на сайте ведомства.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

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