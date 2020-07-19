Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре

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Sputnik недели: "пограничная" ситуация, новый Кабмин и военные учения В Абхазии продлили ограничения на пересечение границы, из Гудаутской больницы выписали последних вылечившихся от COVID-19, произошел ряд назначений, а по временному коридору на КПП "Ингур" вернулись жители Абхазии, временно находившиеся в Грузии. 584

Беседы с ворами и высылка из Москвы: как Игры в СССР стали самыми безопасными С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве прошла XXII Олимпиада. В течение нескольких лет до соревнований КГБ СССР тщательно готовился к Играм: вскрывал готовящиеся диверсии, изымал незаконное оружие и организовал высылку за 101-й километр. 159