Испытания новейшего патрульного корабля России начались в Черном море

"Павел Державин" поступит на вооружение ВМФ ранее обозначенного контрактом срока. Передача корабля флоту назначена до конца 2020 года.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. На Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж корабля проверит работу главной энергетической установки на разных режимах, испытает резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также протестирует внутрикорабельные средства связи.

Планируется, что "Павел Державин" войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

"Павел Державин" - патрульный корабль проекта 22160. На Черном море уже служат два таких сторожевика - "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев".

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.

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