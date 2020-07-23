09:29 23 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.79
  • EUR81.59
Поиск

Испытания новейшего патрульного корабля России начались в Черном море

© Sputnik / Александр Гальперин
В мире
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200723/1030596085/Ispytaniya-noveyshego-patrulnogo-korablya-Rossii-nachalis-v-Chernom-more.html

"Павел Державин" поступит на вооружение ВМФ ранее обозначенного контрактом срока. Передача корабля флоту назначена до конца 2020 года.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. На Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж корабля проверит работу главной энергетической установки на разных режимах, испытает резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также протестирует внутрикорабельные средства связи.

Планируется, что "Павел Державин" войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

"Павел Державин" - патрульный корабль проекта 22160. На Черном море уже служат два таких сторожевика - "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев".

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.

Смотрите также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глава МИД Израиля Габи Ашкенази, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и министр науки и технологий Израиля Ижар Шай
Чувство локтя: как политики здороваются во время пандемии
"Оккупация" окончена: полиция снесла лагерь протестующих в центре Нью-Йорка
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться