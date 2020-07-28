С футбольное поле: NASA сообщило о приближении к Земле астероида

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров приблизится к Земле пятого августа, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.

Максимальное сближение астероида с планетой произойдет в 19:35. При этом минимальное расстояние будет в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

Астероид PQ1 обнаружили в августе 2009 года. В следующий раз 2009 PQ1 сблизится с нашей планетой в 2137 году.

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