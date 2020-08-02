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В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев коронавируса

© Sputnik / Артур Лебедев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (771)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200802/1030667007/V-Krasnodarskom-krae-za-sutki-zafiksirovano-107-sluchaev-koronavirusa.html

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по защите населения от COVID-19.

В числе вновь выявленных заболевших 59 женщин, 48 мужчин в возрасте до 88 лет:

  • в Краснодаре – 53 новых случая,
  • в Сочи - 10 инфицированных,
  • в Новороссийске – 6,
  • в Туапсе – 5,
  • в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе – по 4 человека,
  • в Северском, Кореновском, Усть-Лабинском районах - по 2,
  • в Горячем Ключе, Отрадненском, Кавказском, Тимашевском, Ленинградском, Крымском, Калининском, Красноармейском, Новокубанском, Выселковком и Успенском районах - по одному человеку.

Всего на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса, 7305 человек уже выздоровели, 116 заболевших умерли.

В России общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 850 870. Умерли за все время 14 128 человек, вылечились — 650 173.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

В субботу Абхазия и Россия открыли границу. По состоянию на 08:00 2 августа в Абхазию заехало более пяти тысяч людей.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (771)


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