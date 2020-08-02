В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев коронавируса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по защите населения от COVID-19.

В числе вновь выявленных заболевших 59 женщин, 48 мужчин в возрасте до 88 лет:

в Краснодаре – 53 новых случая,

в Сочи - 10 инфицированных,

в Новороссийске – 6,

в Туапсе – 5,

в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе – по 4 человека,

в Северском, Кореновском, Усть-Лабинском районах - по 2,

в Горячем Ключе, Отрадненском, Кавказском, Тимашевском, Ленинградском, Крымском, Калининском, Красноармейском, Новокубанском, Выселковком и Успенском районах - по одному человеку.

Всего на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса, 7305 человек уже выздоровели, 116 заболевших умерли.

В России общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 850 870. Умерли за все время 14 128 человек, вылечились — 650 173.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

В субботу Абхазия и Россия открыли границу. По состоянию на 08:00 2 августа в Абхазию заехало более пяти тысяч людей.

Читайте также: