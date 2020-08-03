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В России за сутки выявлено 5 394 новых случая коронавируса

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (773)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200803/1030670387/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-5-394-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 856 264 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 394 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 26,2% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 79 летальных исходов, полностью выздоровели 3 420 человек. За весь период установлено 14 207 летальных исходов, выздоровели 653 593 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 18 миллионов, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 1 августа составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (773)


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