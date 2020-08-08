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Одиннадцатая годовщина войны 08.08.08

"Боль невосполнимых утрат": МИД Абхазии выразил соболезнования Южной Осетии

© Sputnik / Natalia Airiyan
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200808/1030712266/Bol-nevospolnimykh-utrat-MID-Abkhazii-vyrazil-soboleznovaniya-Yuzhnoy-Osetii.html

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, вооруженный конфликт продолжался до 12 августа.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел Республики Южная Осетия по случаю 12 годовщины начала агрессивных военных действий со стороны Грузии.

Пройдут годы, но пережитое никогда не будет предано забвению. Народ Республики Абхазия сегодня вместе с братским югоосетинским народом разделяет его боль невосполнимых утрат. Светлая память тем, кого не стало в те страшные дни. Пусть над Южной Осетией всегда будет мирное небо”,  - отмечается в ноте на официальном сайте Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

Кроме того, Министерство иностранных дел выразило благодарность "России, которая пришла на помощь югоосетинскому народу в эти тяжелые дни".

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