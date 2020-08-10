С ночи недоступен: Семена Пегова задержали в Минске во время протестов

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра. Есть пострадавшие и один погибший, по данным правозащитников.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Журналиста Семена Пегова задержали во время протестов в Минске вечером 9 августа, об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Он опубликовал видео, на котором, по его словам, кадры задержания Пегова. Коц подчеркнул, что журналист с ночи не выходил на связь.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов. В частности, она потребовала немедленно отпустить Семена Пегова.

"Я обращаюсь к правоохранителям Белоруссии и лично к президенту Лукашенко. В своей стране вы вольны наводить порядок, как вам угодно. Более того, этой ночью множество моих друзей и знакомых болело за вас. Но! Задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, немедленно отпустите Семена Пегова", - написала Симоньян в Telegram-канале.

Она добавила, что "прямо сейчас мы должны знать, где находится наш коллега Семен, в каком он состоянии, оказывается ли ему медицинская помощь". "Семен Пегов, стрингеры Раптли, все журналисты, освещавшие ваши выборы - честно и беспристрастно, между прочим - должны быть немедленно освобождены", - подчеркнула Симоньян.

Семен Пегов – поэт, военный корреспондент российских федеральных телеканалов, создатель и руководитель проекта WarGonzo. Родился в 1985 году, публиковался в российских альманахах "Под часами", "Персона" и "Современники". Лауреат Пушкинского фестиваля "С веком наравне-2008", участник Форума молодых писателей "Липки-2011". Семен Пегов с 2008 по 2013 годы жил и работал в Сухуме в телекомпании "Абаза-ТВ", писал для изданий "Нужная газета", "Чегемская правда", "Новый день".

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