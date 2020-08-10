Корреспондента Sputnik Беларусь задержали и избили в Минске

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Корреспондента Sputnik Беларусь Евгения Олейника задержали и избили после ночных беспорядков в Минске, сообщается в Telegram-канале Sputnik Беларусь.

"В 6 утра он возвращался домой после подготовки материала о пострадавших в Больнице скорой медицинской помощи. На связь с редакцией журналист смог выйти только сейчас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последуют подробности.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу. По данным правозащитников, один человек погиб. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

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