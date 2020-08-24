Армейские игры плюс форум: Шойгу дал старт международному военному проекту

В Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в ближайшие недели будет жарко – одновременно пройдут два международных военных мероприятия.

Алексей Стефанов

Традиционно международные армейские игры и военно-технический форум "Армия" проходили в разное время, но из-за пандемии, а, может, и для удобства гостей и участников в этом году оба мероприятия проходят одновременно. Разве что форум закончится 29 августа, а игры - 5 сентября.

Уже в первый день в Подмосковье съехались 92 иностранных делегации, 18 государств откомандировали в Россию министров и заместителей министров обороны. Флаги всех государств-участников торжественно пронесли перед главной сценой парка "Патриот" незадолго до официального открытия игр и форума.

Шойгу: со второго все места ваши

"В этом году эти масштабные мероприятия стартуют одновременно, и убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют", - обратился к участникам форума президент России Владимир Путин. Его обращение транслировалось на больших экранах по обеим сторонам от главной сцены парка "Патриот". А на саму сцену сразу после его выступления поднялись премьер России Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Уверен, что участников и болельщиков армейских игр ждет яркий и зрелищный праздник, а форум подтвердит свой статус уникальной площадки. Где есть место для выгодных контрактов и создание новых бизнес-проектов для творчества и прорывных идей, а главное - для общения и развития международного сотрудничества в военно-технической сфере", - сказал Михаил Мишустин.

Сергей Шойгу поблагодарил иностранные делегации за то, что "нашли возможность в это непростое время приехать, чтобы посмотреть достижения российских оружейников, а теперь и не только, а все то, что наша оборонная промышленность может сделать для повседневной жизни, чтобы она стала лучше, легче, продуктивнее".

Министр обороны России отметил, что военно-технический форум "Армия" стал "крупнейшим в мире форумом вооружения и военной техники". И перед тем, как дать старт форуму и играм, пожелал всем участникам, прибывшим на соревнования, успехов, но при этом пошутил – "со второго места все места ваши".

Чтобы болеть за наших…

Затем официальные мероприятия переместились на полигон Алабино, куда из "Патриота" переехало высшее командование и министры обороны разных стран мира, а также премьер России Михаил Мишустин. Для зрителей в Алабино устроили показательные выступления летные экипажи высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи", "Беркуты" и танковые бригады из 16 стран. Среди них были военные из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.

Танкисты развлекали гостей игр не хуже летчиков: вычерчивали стволом танка фигуру самого танка, крутились с закрепленным на стволе танка графином с водой, забивали гвозди в брус… А уже перед стартом конкурса «Танковый биатлон» не забыли о 75-летии Победы – устроили показательные выступления на четырех танках Т-34.

Танки с именами "Кантемировец", "Дмитрий Донской", "Освободитель" и "Истребитель" проделали практически такой же путь по полигону, который предстояло осилить командам из четырех стран: Беларуси, Азербайджана, Китая и Сербии. Это был первый заезд первого (сильнейшего) дивизиона конкурса. И победителем в нем стала команда Китая, приехавшая традиционно на своем танке (время 19:20). Второе место взяла команда Беларуси (21:57), на третьем Азербайджан (22:31), на четвертом - Сербия (29:59).

Как признался по окончании первого дня "Танкового биатлона" начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, "Армейские игры" проходят в разных округах России и в пяти разных странах (всего 158 команд из 32 государств), но лично для него, самым интересным состязанием являются выступления танкистов.

"Впереди еще две недели увлекательной борьбы, и я вас всех приглашаю продолжить присутствовать, болеть за наших… Ну или за другие команды. И пожелать успеха в этой нелегкой борьбе", - сказал Иван Бувальцев.

А закончился первый день поздно вечером большим праздничным концертом, посвященным всем, кто принимал участие в создании и строительстве Главного храма Вооруженных сил РФ и Музейного комплекса "Дорога памяти".

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