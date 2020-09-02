Тело погибшего в Абхазии спелеолога отправят в Москву

1 сентября сотрудники МЧС Абхазии совместно со спелеологами извлекли тело погибшего Павла Демидова из пещеры. 2 сентября на вертолете его доставили в морг города Гагры.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Тело погибшего в горах Абхазии спелеолога Павла Демидова отправят в Москву, сообщил корреспонденту Sputnik спелеолог Евгений Снетков.

Утром 2 сентября тело Демидова транспортировали на вертолете МЧС Абхазии в Гагрский морг.

"МЧС свое дело сделало. Вчера тело извлекли из пещеры совместно со спелеологами. Сегодня утром вертолет МЧС доставил его в Гагрский морг. Дальше уже определенные процедуры должны провести, после чего будет транспортировка на родину", – рассказал замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

По словам Евгения Снеткова, на данный момент в Гагрском морге проводят необходимые процедуры, в том числе и патолого-анатомическую экспертизу.

"Дальше тело будет обработано, медицински упаковано, дальше на машине мы его отвезем в аэропорт Адлера, а вечером отправим на самолете в Москву. Нам всяческое содействие оказывает МЧС Абхазии. Только что я разговаривал с Львом Константиновичем Квициния (главой МЧС Абхазии - ред.). Он сказал, что в Гагре предупреждены и все сделают максимально быстро, чтобы не было бюрократических препонов", – добавил Снетков.

Остальные участники спасательной операции собирают снаряжение и сворачивают лагерь. Первая группа спустится на машине 2 сентября. Остальные покинут Арбаику на следующий день.

23 августа Павел Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. На глубине 305 метров в пещере начался крупноглыбовый завал. Павлу Демидову не удалось выбраться из-под камней, Шумейко спасся.

26 августа началась операция по извлечению тела Демидова из пещеры. К операции сразу присоединились спасатели МЧС Абхазии, ход операции контролирует лично глава ведомства Лев Квициния. 29 августа тело Павла Демидова достали из-под завала и начали подготовку пещеры к транспортировке носилок.

Пещеру, в которой погиб Демидов, спелеологи открыли в 2019 году, пройдя ее до глубины 200 метров. По мнению спелеологов, эта пещера имеет все шансы стать одной из глубочайших пещер не только в Абхазии, но и в мире.

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