Серьезные опасения и симметричный ответ: МИД Абхазии отреагировал на учения Грузия - НАТО

В боевой подготовке в Грузии примут участие несколько тысяч тысяч военнослужащих с применением тяжелой боевой техники, авиации и кораблей военно-морского флота США.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выразило серьезную озабоченность по поводу очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО, которые проходят на территории Грузии в рамках цикла многонациональных учений "Достойный партнер 2020" (Noble Partner 2020).

"Вызывает серьезное опасение планомерное увеличение масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии, путем проведения подобного рода совместных учений, где грузинские военнослужащие имеют возможность наращивать свой боевой потенциал и приобретать дополнительные навыки ведения боевых операций", - отметил в своем заявлении МИД Абхазии.

Также по мнению представителей министерства, подобная регулярная практика проведения крупномасштабных военных учений в союзе с Западом может представлять серьезную опасность миру и стабильности на Южном Кавказе, что подтверждает ситуация военной агрессии Грузии в августе 2008 года.

"В качестве симметричного ответа на деструктивные действия Грузии и ее западных партнеров абхазская сторона намерена идти по пути усиления военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией для обеспечения обороноспособности и безопасности Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

В случае возможной эскалации напряженности в зоне неурегулированных конфликтов вся ответственность за возможные негативные последствия полностью ложится на Грузию, США и НАТО, также отмечается в заявлении.

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