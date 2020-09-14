В медицине "не бывает мелочей": врач рассказал о проявлениях опасных болезней

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о самых распространенных заблуждениях людей, не спещащих к врачу в случае возникновения незначительных жалоб на здоровье.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о неочевидных симптомах опасных болезней и призвал граждан быть более внимательными к своему здоровью, отслеживая малейшие изменения, так как в медицине "не бывает мелочей".

Чаще всего боль в коленях принимают за артрит, но такие жалобы возникают при гепатитах В и С, а также воспалительных заболеваниях кишечника или псориазе, отметил Мясников.

По словам медика сухость во рту обычно объясняют дефицитом витамина A или анемией, но она также может проявиться при синдроме Шегрена (аутоиммунное системное поражение соединительной ткани, проявляющееся вовлечением в патологический процесс желез внешней секреции, главным образом слюнных и слёзных, и хроническим прогрессирующим течением).

Также стоит учесть, что если эти жалобы сопровождаются хронической усталостью, то у пациента может быть красная волчанка.

Слабость и утомляемость часто принимают за признак болезней, связанных с неправильным функционированием щитовидной железы. Однако эти симптомы могут указывать на опасное инфекционное заболевание — боррелиоз, вызванное укусом клеща.

Мясников подчеркнул, что сильный зуд по всему телу может говорить о проблемах с печенью, почечной недостаточности и заболеваниях крови, а также о начинающейся лимфоме, рассеянном склерозе или о межпозвоночной грыже.

Боль в плече может сигнализировать об инфаркте миокарда, желчнокаменной болезни, а желтизна под языком — о повышенном уровне билирубина в крови.Темные пятна на коже или белесый пушок на спине могут быть симптомами рака желудка или легких, заключил врач.

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