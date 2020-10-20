18:30 20 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.78
  • EUR91.56
Поиск

Производство вакцины "Спутник V" к концу года увеличат в пять раз

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (847)
95 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/14/1031130585.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201020/1031131425/Proizvodstvo-vaktsiny-Sputnik-V-k-kontsu-goda-uvelichat-v-pyat-raz.html

Препарат успешно прошел исследования на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Производство российской вакцины "Спутник V" для профилактики COVID-19 к концу 2020 года планируют увеличить до полутора миллиона доз, сообщает РИА Новости по словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

"Что касается количества, мы пока параметры не изменили. До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз, в ноябре — примерно около 800 и приблизиться к 1,5 миллиона в декабре месяце", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

© Sputnik / Владимир Песня
Стала известна максимальная цена на вакцину "Спутник V"

На прошлой неделе глава Минпромторга отмечал, что объемы производства "Спутника V" в России могут достигнуть 15 миллионов доз в месяц весной 2021 года.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ и зарегистрирована Министерством здравоохранения России в августе 2020 года. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось о заявках более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (847)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мобильная помощь: российский антиковидный госпиталь в Абхазии
Мастер-класс в день повара: как готовят легендарные "лодочки"
Новые ограничения в Абхазии из-за COVID-19
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться