Производство вакцины "Спутник V" к концу года увеличат в пять раз

Препарат успешно прошел исследования на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Производство российской вакцины "Спутник V" для профилактики COVID-19 к концу 2020 года планируют увеличить до полутора миллиона доз, сообщает РИА Новости по словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

"Что касается количества, мы пока параметры не изменили. До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз, в ноябре — примерно около 800 и приблизиться к 1,5 миллиона в декабре месяце", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

На прошлой неделе глава Минпромторга отмечал, что объемы производства "Спутника V" в России могут достигнуть 15 миллионов доз в месяц весной 2021 года.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ и зарегистрирована Министерством здравоохранения России в августе 2020 года. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось о заявках более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.

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