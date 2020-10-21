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Вирусолог рассказал, кому не поможет вакцина от COVID-19

© Sputnik / Антон Денисов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (850)
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Россия первой в мире зарегистрировала две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Вакцинация против COVID-19 может оказаться неэффективной у людей с иммунодефицитом, сообщает РИА Новости по словам доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

Вирусолог пояснил, что это связано с трудностями в выработке антител.

"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их (людей - ред.) четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", — добавил Альтштейн.

Доктор выразил сомнения по поводу заявлений о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых людей, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.

О проблемах с выработкой антител говорил накануне директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он призвал воздержаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спиртное негативно влияет на эффективность прививки, и отметил, что у пожилых людей иммунная система менее активно реагирует на вакцину.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (850)

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