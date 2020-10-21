Названы регионы России с низким приростом COVID-19

Всего с начала эпидемии в России новой коронавирусой инфекцией заразились более 1,4 миллионов чловек.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки наблюдается в Чечне, также низкие показатели отмечены в Чувашии и Чукотском автономном округе, сообщает РИА Новости по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика - 0,2%, 2. Чувашская Республика, Чукотский автономный округ - 0,5%, 3. Московская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Челябинская область - 0,6%", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии в России новой коронавирусой инфекцией заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились.

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