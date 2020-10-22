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Российские врачи разработали стандарт лечения COVID-19 с применением плазмы

© Sputnik / Сергей Русанов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (853)
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О том, что применение иммунной плазмы показало высокие результаты при лечении коронавирусной инфекции сообщил врио начальника Российской Военно-медицинской академии имени Кирова Сергей Бунин.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Российские военные врачи разработали стандарт диагностики и лечения коронавирусной инфекции, который включает в том числе методику применения антиковидной плазмы, сообщает РИА Новости по словам начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России Дмитрия Тришкина.

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Тришкин доложил об этом министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу.

"С целью совершенствования подходов в лечении пациентов с COVID-19 заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым 14 октября утвержден стандарт диагностики и лечения COVID-19 с учетом отечественного и мирового опыта лечения данного заболевания, а также использования и применения методик антиковидной плазмы как пациентов, перенесших COVID-19, так и вакцинированных лиц от новой коронавирусной инфекции, которым в настоящий момент нет аналогов в мировой практике", - сказал Тришкин.

Кроме того, он рассказал, что благодаря существующему алгоритму оказания медицинской помощи силами спецбригад выполнено более 50 санитарно-авиационных эвакуаций военнослужащих в тяжелом состоянии с COVID-19, что обеспечило своевременное оказание им специализированной медицинской помощи.

О том, что применение иммунной плазмы показало высокие результаты при лечении коронавирусной инфекции сообщил врио начальника Российской Военно-медицинской академии имени Кирова Сергей Бунин. Он рассказал, что новые разработки и методики внедряются в программы подготовки специалистов медицинской службы.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (853)

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