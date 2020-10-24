75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения - статья Медведева

24 октября традиционно празднуется как День Организации Объединенных Наций. В этом году самая авторитетная глобальная организация отмечает 75-летний юбилей.

В этот день RT публикует статью заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась ООН и ее государства-члены в эти годы, тяжело спорить с тем, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в Уставе организации, удалось не скатиться в пучину третьей мировой войны, разрешить многие острые вопросы послевоенного устройства на планете.

Однако, к сожалению, мы не всегда выносили правильные уроки из проблем, которые принесли нам XX и XXI века. Напомню, что при создании ООН государства-основатели, включая СССР, заложили ее миссию. Она состоит из трех принципов — стремления к стабильному и безопасному миру, продвижения идеи прав человека и построения более справедливого миропорядка.

© Sputnik / Екатерина Штукина Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Но уже на следующий год после создания организации вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции, принёсшие свободу народам, оказались по разные стороны баррикад холодной войны, периодически переходящей в горячую. Сейчас невозможно себе представить, что в течение почти 40 лет мы жили в условиях ежедневной угрозы ядерной войны, уничтожения самого человечества.

Структуры ООН сделали очень много для того, чтобы мир отступил от бездны, для того, чтобы заработали механизмы разрешения конфликтных ситуаций в рамках правового поля. Так, одной из важнейших задач ООН является разоружение, сокращение и ликвидация всех запасов оружия массового уничтожения. На площадке Конференции по разоружению, учреждённой в 1978 году решением первой Спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, был разработан и принят ряд основополагающих международных соглашений, направленных на обеспечение безопасности народов, смягчение международной напряжённости и укрепление доверия между государствами в сфере обращения с ядерным оружием. Особую роль в этом процессе сыграл СССР.

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Сегодня нам нужно незамедлительно продолжить работу по этому направлению. Рассчитываем, что в Совете Безопасности ООН состоится предложенный Россией очный саммит стран "ядерной пятерки" для обсуждения острейших проблем человечества. Оперативного решения также требует вопрос о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Позиции по продлению действия этого важнейшего документа нами также сформулированы.

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Вместе с тем необходимо не только обеспечивать сокращение уже существующего вооружения, но и минимизировать риски возникновения новых угроз. В этом ключе Россия объявила мораторий на развёртывание новых ракетных систем в Европе и других регионах. Рассчитываем на встречные шаги наших западных партнёров. Также выступаем за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса. Целесообразность реализации такого подхода подтверждена Генеральной Ассамблеей ООН посредством одобрения предложенных Россией резолюций о предотвращении гонки вооружений в космосе и использовании его пространства в соответствии с международным правом.

К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия по поддержанию мира, мы по-прежнему остаёмся свидетелями односторонних агрессивных действий, грубых попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, предпринимаемых, в частности, США и их союзниками, входящими в блок НАТО. Во многих точках мира продолжают тлеть очаги вооружённого противостояния, каждый день гибнут люди. И, как правило, только согласованная правовая оценка той или иной ситуации со стороны Совета Безопасности ООН позволяет понять, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто жертва агрессии.

В противном случае в условиях информационных вбросов, фальсификации фактов, методов гибридной войны есть риск, что черное будет выдаваться за белое, неправовое станет законным, правду спрячут за красивой телевизионной картинкой или постами в социальных сетях.

В этой связи принципиальное значение приобретает обеспечение безопасности в глобальном информационном пространстве. Архитектура международной кибербезопасности должна отвечать не только современным вызовам, но и учитывать перспективы технологического прогресса.

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Развитие "цифры", к сожалению, неизбежно влечет и рост числа преступлений в информационной среде (которые, отметим, стали гораздо более распространены в период пандемии нового коронавируса). Россия неоднократно призывала мировое сообщество договориться о новых механизмах противодействия киберпреступности и обеспечения стабильности информационной среды.

Ранее на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов была принята российская резолюция, которая в том числе создала переговорный механизм для решения проблем международной информационной безопасности. Данная резолюция необходима с учетом того, что вызовы трансграничного характера могут быть эффективно урегулированы только при активном участии всего международного сообщества. Структуры ООН могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права и отвечающего общим интересам в информационной сфере. Такой инструмент должен способствовать поддержанию международного мира и безопасности и не допускать использования технологий в целях, не согласующихся с международным правом.

Никакие другие международные организации, а тем более военные альянсы, не могут поколебать монополию уставных органов ООН на выражение воли мирового сообщества. Размывание ответственности за глобальную безопасность, попытки различных организаций и отдельных держав расклеивать ярлыки на государства и правительства, вершить судьбы мира неизбежно отбросят нас на десятилетия назад.

Продолжает повторяться типичный сценарий незаконного вмешательства во внутренние дела государств: насаждение раскола в обществе, поддержка и вооружение оппозиции для свержения действующего правительства с формальной ссылкой на демократические ценности. В 2003 году международная коалиция во главе с США, включавшая ряд стран НАТО, вторглась в Ирак.

Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен законный президент страны Саддам Хусейн, разрушено "авторитарное государство" и создано "истинно демократическое". Что получилось из этого — всем известно. Другой пример — с 2012 года США в сотрудничестве со странами НАТО предоставляли тайную военную поддержку повстанцам в Сирии. Это привело лишь к масштабному кровопролитию и внутреннему кризису в этой стране.

Также вызывают особую насторожённость попытки подорвать роль ООН и создать вместо неё некое "сообщество (клуб) демократических наций". Такого рода идеи не объединяют, а разделяют человечество, способствуют нагнетанию международной напряженности и в конечном счете ведут к прямым конфликтам. ООН же создавалась на фоне развития концепции прав человека, придания гуманистической направленности сотрудничеству государств в самых разных сферах.

Идеи прав человека пронизывают сегодня почти все темы, находящиеся в фокусе внимания структур ООН: от экологии и защиты персональных данных до кибербезопасности и биотехнологий. Сегодня в правовой системе каждого государства отражены запреты дискриминации, пыток, бесчеловечного отношения, произвольного вторжения в личную жизнь.

Всеобщая декларация прав человека вместе с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах и Международным пактом о гражданских и политических правах являются фундаментом международного признания и закрепления прав человека. Поощрение и защита содержащихся в указанных документах прав являются руководящим принципом работы ООН.

Как сказал один из разработчиков Всеобщей декларации прав человека, лауреат Нобелевской премии Рене Кассен: "… характерной чертой Декларации является ее универсальность: она распространяется на всех людей без какой-либо дискриминации; она также применяется на всех территориях независимо от их экономического или политического режима".

Помимо признания, первостепенно важно обеспечить должный баланс различных категорий прав человека. Именно поэтому в ходе разработки Всеобщей декларации Советский Союз указывал на необходимость закрепления широкого перечня социальных и экономических прав. Данный тезис находит свое очевидное подтверждение и сегодня. Нынешний мировой экономический спад, вызванный глобальной пандемией, заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, прав человека, гарантирующих достойное и безопасное существование.

Эпидемия COVID-19 отчетливо показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей. Для этого нужны эффективная и доступная система медицинской помощи и социальной защиты, общегосударственные программы обеспечения санитарной безопасности, предельная координация усилий всех уровней публичной власти. Именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты для противодействия пандемии, успешно справились с её последствиями, сохранили миллионы жизней.

Подход, ставящий во главу угла защиту прав человека, оправдан с учетом того, что первые послевоенные десятилетия прошли под девизом "Никогда снова" (Never Again). Цивилизованные народы, от имени которых и была создана ООН, как и другие международные организации, возникшие в конце 1940-х — 1950-е годы, были призваны не допустить повторения ужасов Второй мировой войны, геноцида, военных преступлений, попрания основополагающих прав и свобод человека, унижения достоинства личности.

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И путь к достижению этой цели виделся прежде всего в максимально возможном ограничении участия государства в социальном развитии, абсолютизации личной, индивидуальной свободы, непрерывном расширении перечня субъективных прав, часто в ущерб общественным интересам. Одновременно именно на национальные государства в рамках так называемых "позитивных обязательств" возлагаются всё более существенные обязанности не просто по воздержанию от нарушения прав конкретного человека, но по обеспечению их соблюдения, гарантированию "надлежащего" государственного управления (good governance).

Опасения возрождения тоталитарных "супергосударств", каким была фашистская Германия, заставили правительства многих стран (прежде всего европейских) после окончания Второй мировой войны пойти на существенное ограничение собственного национального суверенитета, делегирование полномочий на надгосударственный уровень. Этот опыт получился весьма различным.

При этом нельзя забывать о трех обстоятельствах.

Во-первых, слабое государство не может обеспечить права своих граждан, защититься от глобальных угроз. Сам пример драматического перерождения Веймарской республики в Третий рейх отчетливо показал, что предоставление широких демократических свобод, не обеспеченное экономическим ростом, заботой о гражданах, способностью государства реально противостоять экстремистским проявлениям, неминуемо ведет к маргинализации политической повестки, разгулу преступности, беззащитности демократических институтов и, как следствие, угрозе развала государства либо скатывания к диктатуре.

К сожалению, и Россия два раза за предшествующее столетие (в 1917 и 1991 годах) стояла на пороге анархии и распада государства. И оба раза развал страны сопровождался лозунгами о всеобщей свободе и демократии. И сегодня мы видим примеры "несостоявшихся государств" (failed states), не способных построить стабильную политическую систему, обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне (в том числе и на постсоветском пространстве).

Во-вторых, для стабильного развития человечества мало плюрализма и неограниченной свободы слова. Как в 1945 году, так и сегодня миллионы людей не только в развивающихся странах, но и странах с экономикой, считающейся развитой, живут за чертой бедности, не могут удовлетворить базовые потребности для себя и своей семьи, чувствуют себя изгоями, оторванными от достижений современной цивилизации.

Движение Black Lives Matter, захлестнувшее западные страны в 2020 году, отчетливо продемонстрировало глобальный неудовлетворенный запрос на справедливое мироустройство, на преодоление разрыва между богатыми и бедными, на доступ к необходимой медицинской помощи, современному образованию, достойному заработку независимо от цвета кожи или социального статуса. Пандемия COVID-19 в десятках стран оголила проблемы, связанные с неравенством. Многие люди были брошены на произвол судьбы.

Указанные обстоятельства подтверждают, что социальную справедливость невозможно восстановить только развитием рыночной экономики без вмешательства государства (согласно концепции Laissez-faire) или щедрыми, но разовыми благотворительными проектами. Для этого необходимы рука государства, осмысленная бюджетная политика, ответственное и стабильное правительство, понимание долгосрочных целей социально-экономического развития. От государств требуются решительные шаги по адаптации национальных экономических и политических систем к современным вызовам.

Ключевая миссия государства сегодня — дать возможность каждому гражданину почувствовать себя полноценным членом общества, предоставить равные возможности для самореализации, сформировать у людей чувства собственного достоинства и уверенности в завтрашнем дне. Технологии стремительно меняются, но человек остаётся таким же, каким был десятки, сотни и даже тысячи лет назад. В центре его интересов всегда семья, близкие, мечты о лучшем будущем для своих детей, желание быть услышанным и понятым окружающими.

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Тотальное запугивание, искусственное создание образа неприятеля, нагнетание истерии в СМИ и социальных медиа — чрезвычайно опасное явление, которому должны противостоять в том числе структуры ООН. Сотни лет народы наших стран жили в страхе перед врагом, перед неизбежной угрозой войны. Но на страхе и недоверии нельзя построить стабильный мир. На место страху должна наконец прийти надежда. Еще в 1953 году второй Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршёльд сказал: "Чтобы построить для человека мир без страха, мы должны быть без страха. Чтобы построить справедливый мир, мы должны быть справедливыми".

В-третьих, ни одна из глобальных проблем не может быть решена без восстановления верховенства международного права, основанного на согласованной воле государств. Основным источником международного права остается международный договор, подписанный и ратифицированный суверенными государствами. Именно к этой категории источников относится и Устав ООН. Нормы международного права могут черпать свою легитимность только в предусмотренных национальными конституциями демократических процедурах, ясно выраженной воле наций на присоединение к тем или иным международным документам.

Следование этим подходам, сохранение уникальной архитектуры ООН, учет интересов и уважение национальных особенностей друг друга как никогда необходимы сегодня. При этом искреннее стремление к сотрудничеству и взаимопомощи, солидарность будут способствовать достижению целей, предусмотренных в Уставе ООН. В связи со взрывом в Бейруте в августе 2020 года в Ливан незамедлительно прибыли российские спасатели для оказания помощи пострадавшим.

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Во время пандемии Россия оказывала широкомасштабную поддержку Венесуэле, Ирану и ряду других стран, предоставляя медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Российские военнослужащие были задействованы в оказании медицинской помощи в Италии, гуманитарные мероприятия продолжаются в Сирии. Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент России Владимир Путин предложил всем сотрудникам ООН бесплатно получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

В условиях продолжающейся мировой эпидемии необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия, оборудования и технологий на наиболее пострадавшие территории. Россия последовательно выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам. Никакие политические соображения не могут мешать сотрудничеству для спасения жизней.

Нельзя забывать, что ООН создавалась как организация, которая должна искать решения самых острых глобальных проблем, стоять на страже интересов мира и безопасности. Она призвана избавить грядущие поколения от бедствий войны, утвердить веру в основные права человека, обеспечить соблюдение норм международного права и улучшить условия жизни людей. В конечном счете, для достижения этих высоких идеалов и была создана Организация Объединенных Наций.