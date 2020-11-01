Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в пятницу 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море.

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 43, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Днем ранее сообщалось о 25 погибших.

"По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали... Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", - говорится в сообщении агентства.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в пятницу днем, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где погибли два человека, 20 получили ранения.