Новая опция для покупки билетов запущена РЖД

По новой опции отслеживания билетов при отсутствии свободных мест нужного направления система подскажет пассажиру, когда они появятся в продаже.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. РЖД запустили опцию отслеживания появившихся свободных мест на поезда с уже раскупленными билетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Такие места попадают в лист ожидания, если кто-то из пассажиров сдал билет либо если в состав добавили вагоны, отмечается в сообщении.

Говоря о принципе работы новой опции, в РЖД объяснили, что, если пассажир не нашел билет на нужную дату и направление, он может выбрать опцию отслеживания билетов, и система сама подскажет, когда в продаже появятся свободные места.

По информации РЖД, покупатель может выбрать галочками тип вагона (плацкарт, купе и так далее) и диапазон цены билета, который его устроит, - "от" и "до". Если билет появится, пассажиру придет push-уведомление из приложения. Приоритетности среди подавших заявку на свободный билет не предусмотрено, поэтому билет достанется тому, кто его раньше оформит, говорится в сообщении.

Сама опция бесплатна. В РЖД добавили, что билеты можно оплатить как деньгами, так и бонусами.

Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией, которое было приостановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса, возобновилось с 7 августа. Начали ходить поезда № 306 Москва - Сухум, № 487 Самара - Сухум, № 479 (480) Санкт-Петербург - Сухум. А также туристический ретро-поезд "Сочи", совершающий ежедневный маршрут, кроме вторника, в Гагру. По информации от 15 октября, он продолжит курсировать и в межсезонье.

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