Ученые зафиксировали самые мощные за три года вспышки на Солнце

Причиной роста солнечной активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учеными на прошлой неделе. Отмечается, что любая относительно крупная вспышка на Солнце в в течение ближайших трех дней почти неизбежно будет иметь земные последствия.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Ученые зафиксировали самый мощный всплеск солнечной активности за последние три года - за первую декаду ноября произошло больше вспышек, чем за весь 2020 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

"Это наиболее мощный всплеск активности на нашей звезде с сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые подсчитали, что только за ноябрь зафиксировано 29 солнечных вспышек класса С (слабые – ред.). Всего с 1 января 2020 года на Солнце зарегистрировано 48 вспышек, в том числе 47 класса С и одна класса M (средние по силе, в 10 раз мощнее класса С - ред.).

"Таким образом, за первые восемь дней ноября наша звезда уже произвела больше вспышек, чем за весь прошедший (2020 - ред.) год", - сообщается на сайте лаборатории.

Причиной роста солнечной активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учеными на прошлой неделе.

"Уже сегодня данная группа пятен вышла на линию Солнце-Земля и видна сейчас точно по центру солнечного диска, откуда может оказывать на нашу планету максимальное воздействие. В таком соединении с Землей она будет находиться еще не менее трех дней. В результате, любая относительно крупная вспышка на Солнце в этот период почти неизбежно будет иметь земные последствия", - сообщает информагентство, ссылаясь на информацию ученых.

Такими последствиями могут быть магнитные бури и изменения космической погоды у Земли. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграции птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно, отмечается в сообщении.

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