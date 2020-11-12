Четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами прилетели в Армению

Группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Четыре Ил-76 с российскими миротворцами, вылетевших утром из Ульяновска, совершили посадку на аэродромах в Ереване, началась разгрузка техники, сообщает РИА Новости по данным Минобороны РФ.

"Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России, вылетевшие сегодня утром с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению с целью переброски подразделений 15 миротворческой бригады для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники.

Группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе прекратился 10 ноября после оглашения трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Ситуация в непризнанной НКР обострилась 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации.

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