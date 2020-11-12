Министр иностранных дел Абхазии встретился с премьер-министром Сирии

Делегация из Абхазии участвует в международной конференции, которая проходит в эти дни в Дамаске.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился с премьер-министром Сирии Хусейном Арнус, сообщается на сайте МИД Абхазии.

Встреча прошла в Кабинете Министров Сирийской Арабской Республики.

Делегация из Абхазии прибыла в Сирию для участия в международной конференции, которая проходит в эти дни в Дамаске.

Приветствуя гостей из Абхазии, сирийский премьер Хусейн Арнус выразил признательность за поддержку и готовность развивать отношения с Сирийской Республикой.

Даур Кове отметил, что перед лицом внешних вызовов, дружественным странам необходимо во всем поддерживать друг друга.

Министр также проинформировал господина Арнуса о том, что абхазская часть "Совместного Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству" сформирована и готова к проведению первой встречи в рамках двустороннего сотрудничества.

Арнус, в свою очередь, уверил министра, что Сирийская часть Совместного комитета так же будет сформирована в ближайшее время ,о чем будет сообщено Посольству Абхазии в Сирии.

В ходе встречи стороны также обсудили ряд конкретных вопросов, связанных с перспективами развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Днем ранее министр иностранных дел Абхазии Даур Кове принял участие в церемонии открытия международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев на родину.

В работе конференции принимают участие дипломаты из двух десятков стран, представители международных организаций.

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