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Скончался вице-премьер и глава МИД Сирии Валид Муаллем

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Пост министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем занимал с 2006 года.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Скончался вице-премьер и глава МИД Сирии Валид Муаллем, сообщает РИА Новости со ссылкой на госагентство САНА.

"Министерство иностранных дел объявило о смерти министра иностранных дел Валида Муаллема", - говорится в сообщении агентства.

Муаллему было 79 лет.

В Министерстве иностранных дел Сирии работал с 1964 года, служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Англии.

Министром иностранных дел Сирии Муаллем был назначен 11 февраля 2006 года.

Валид Муаллем – автор четырех книг по истории Сирии: "Палестина и вооруженный мир", "Сирия в период Мандата 1917—1948", "Сирия: от независимости до объединения 1948—1958" и "Мир и Ближний Восток глазами американцев".

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