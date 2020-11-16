СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Скончался вице-премьер и глава МИД Сирии Валид Муаллем, сообщает РИА Новости со ссылкой на госагентство САНА.
"Министерство иностранных дел объявило о смерти министра иностранных дел Валида Муаллема", - говорится в сообщении агентства.
Муаллему было 79 лет.
В Министерстве иностранных дел Сирии работал с 1964 года, служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Англии.
Министром иностранных дел Сирии Муаллем был назначен 11 февраля 2006 года.
Валид Муаллем – автор четырех книг по истории Сирии: "Палестина и вооруженный мир", "Сирия в период Мандата 1917—1948", "Сирия: от независимости до объединения 1948—1958" и "Мир и Ближний Восток глазами американцев".
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