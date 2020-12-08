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Станция скорой помощи в Тамбове

Пострадавшему при устранении последствий энергоаварии в Сухуме провели операцию

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Пострадавший во время ликвидации последствий пожара на подстанции "Сухум-1" был вывезен на лечение в Краснодар 7 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пострадавшему при устранении последствий аварии на подстанции "Сухум-1" провели операцию в Краснодарском ожоговом центре, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пострадавший при устранении последствий энергоаварии в Сухуме доставлен в Краснодар

"Врачами приняты все необходимые меры. Его жизни ничто не угрожает", – уточнили в ведомстве.

В ходе ликвидации последствий пожара на подстанции "Сухум-1" в воскресенье 6 декабря пострадал работник РУП "Черноморэнерго", он получил удар током и был госпитализирован. По словам директора "Черноморэнерго", его состояние оценивалось как тяжелое.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря. В результате пожара сгорело все оборудование, которое находилось в здании подстанции. На ликвидацию аварии были брошены все силы РУП "Черноморэнерго" и СУЭС.

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.


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