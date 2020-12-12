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Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (899)
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Sputnik Абхазия
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Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 70 миллионов, в Абхазии - семь тысяч.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процентов. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований, результаты которых опубликованы в British Dental Journal. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения COVID-19 с помощью средств ухода за полостью рта.

Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путем временного уменьшения количества вируса во рту", — говорится в публикации ученых.

Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (899)

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