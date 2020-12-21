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В Казахстане запустили производство российской вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Даничев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (914)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201221/1031493355/V-Kazakhstane-zapustili-proizvodstvo-rossiyskoy-vaktsiny-Sputnik-V.html

Вакцина "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Премьер-министр Казахстана посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

© Sputnik / Владимир Песня
Вакцина "Спутник V" показала эффективность выше 95%

"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (914)

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