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Старейшей жительнице Земли исполнилось 118 лет

© AFP 2019 / JIJI PRESS
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Японка Канэ Танака носит звание старейшего жителя Земли с 2018 года.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Японка Канэ Танака, которая считается старейшим человеком на планете, отметила в субботу 118-й день рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Старейшая женщина Абхазии на чайной плантации
© Sputnik / Эдишерашвили
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Танака родилась 2 января 1903 года. С 2018 года она носит звание старейшего жителя Земли.

В ноябре прошлого года газета "Маинити" сообщила, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.

Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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