Ученые объяснили, почему мужчины чаще умирают от COVID-19

В целом мужчины после 60 лет начинают терять способность формировать первоначальный иммунный ответ на коронавирус, что приводит к тяжелым осложнениям и повышает риск летального исхода.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Ученые Йельского университета провели исследование, объясняющее, почему мужчины умирают от коронавирусной инфекции в 1,7 раза чаще, чем женщины. Результаты опубликованы изданием Science.

Решающую роль при возникновении осложнений от COVID-19, по мнению ученых, играют половые гормоны.

Отмечается, что эстроген у женщин способен блокировать рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует в качестве "ворот" для проникновения в организм. А вот мужской гормон андроген, наоборот, упрощает инфицирование.

На руку женскому организму играет и то, что у женщин две Х-хромосомы, содержащие ключевые гены, которые регулируют иммунный ответ. По мнению исследователей, в некоторых случаях это позволяет одновременно активировать врожденную иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях инфекции.

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