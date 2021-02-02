Врач рассказала о побочных эффектах после прививки от коронавируса

Массовая вакцинация в России проходит препаратом "Спутник V", записаться на прививку можно на портале Госуслуг. В скором времени появится возможность привиться "ЭпиВакКороной" от Центра "Вектор" и другими вакцинами.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Главный терапевт России Оксана Драпкина рассказала о побочных эффектах после прививки от коронавируса, сообщает РИА Новости.

В частности, в первые дни после вакцинации следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, заявила врач в эфире "Первого канала". По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм, поэтому повода для опасения нет.

"Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом", – подчеркнула Драпкина.

Главный терапевт Минздрава России уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов. В этом случае и в случаях, когда температура ниже, но переносится плохо, врач рекомендует принять парацетамол.

Драпкина подчеркнула, что в описанных случаях за помощью "никуда бежать не нужно".

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