Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Вирусолог Георгий Викулов рассказал в эфире НСН, когда закончится пандемия коронавируса в России, передает РИА Новости.
Специалист отметил, что распространение инфекции в городах-миллионниках и в стране в целом замедляется. Он уверен, что уже в марте ситуация с COVID-19 изменится в лучшую сторону.
"К апрелю-маю проявления пандемии могут сократиться до минимума, мы вернемся к состоянию, близкому к до пандемии", – сказал врач.
Викулов уточнил, что все еще рано расслабляться, поскольку в стране не вакцинировано большое количество людей, и у них не сформировался необходимый иммунитет.
Читайте также:
- Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР
-
Стало известно, когда Абхазия может получить вакцину "Спутник V"