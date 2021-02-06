Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились более 105 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв выявлено в США, Индии и Бразилии.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Вирусолог Георгий Викулов рассказал в эфире НСН, когда закончится пандемия коронавируса в России, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что распространение инфекции в городах-миллионниках и в стране в целом замедляется. Он уверен, что уже в марте ситуация с COVID-19 изменится в лучшую сторону.

"К апрелю-маю проявления пандемии могут сократиться до минимума, мы вернемся к состоянию, близкому к до пандемии", – сказал врач.

Викулов уточнил, что все еще рано расслабляться, поскольку в стране не вакцинировано большое количество людей, и у них не сформировался необходимый иммунитет.

Читайте также: