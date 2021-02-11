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Южноафриканский штамм коронавируса выявлен в 19 странах Европы

© AFP 2019 / HENNING BAGGER
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (999)
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По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано почти 107 миллионов случаев COVID-19, более 2 миллионов человек скончались.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в 19 странах европейского региона, уже есть случаи массового заболевания, заявила эксперт европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смолвуд. Об этом сообщает РИА Новости.

"По данным на вчера, B.1.351 (южноафриканский штамм коронавируса - ред.) был выявлен в 19 странах европейского региона. До сих пор многие страны сообщают об этом варианте в связи с международными путешествиями. Однако в ряде случаев были сообщения о росте количества вспышек... в общинах", - сказала она на брифинге.

© Sputnik / Виталий Тимкив
В 22 странах Европы обнаружили "британский" штамм коронавируса

По ее словам, озабоченность ВОЗ вызывает также британский штамм, который уже распространился почти в половине стран региона. И этот вариант, добавила Смолвуд, распространяется быстрее, в частности в странах Западной Европы.

"Мы должны крайне внимательно отслеживать все варианты. Потому что, как только вариант станет преобладающим, он может повлиять на кривую заболеваемости", - отметила эксперт.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано почти 107 миллионов случаев COVID-19, более 2 миллионов человек скончались.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (999)

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