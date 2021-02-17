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Французские самолеты перехвачены над Черным морем

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
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В конце лета 2020 года количество перехватов иностранных военных самолетов у границ России резко выросло.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Два российских истребителя Су-27 перехватили над Черным морем группу из военных самолетов Франции и сопровождали их, пока те не удалились от российских границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

После обнаружения целей, приближающихся к государственной границе, истребители из объединения ВВС и ПВО Южного военного округа поднялись в воздух. Экипажи российских Су-27 установили, что обнаруженные цели - группа самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000".

После разворота иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования. При этом отмечается, что полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В отдельные дни лета 2020 года Минобороны сообщало о сразу нескольких инцидентах. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала.

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