Названы пять неожиданных причин посетить Абхазию

Чаще всего туристы едут в Абхазию за морем, природными красотами, достопримечательностями, вином и мандаринами. Чем еще может удивить Страна души, читайте в обзоре.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Абхазия может предложить туристам намного больше, чем классический набор для отдыха в южной стране.

Российские туристы предпочитают отдых в Абхазии еще со времен СССР, когда абхазские курорты считались одними из лучших в стране. Как отметил член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, республике удалось сохранить туристические возможности, которые у нее есть: чистое море, хорошая гастрономия, достаточно низкие цены на отдых – и в гостиницах, и цены в кафе, столовых и ресторанах.

"Плюс, конечно, экскурсионные возможности: озеро Рица, Новоафонская пещера, древние монастыри, древние церкви на территории Абхазии. К сожалению, конечно, нет авиасообщения у нас по понятным причинам, и люди вынуждены прилетать в аэропорт Адлер и потом уже сухопутным путем добираться до курортов. Поэтому 70% отдыхающих едут на те курорты, которые прилегают к границе с Россией. А туда – за Сухум в сторону Грузии – едут менее 10% отдыхающих, потому что ехать далеко", - добавил эксперт.

Чем еще может привлечь туристов Абхазия, читайте в обзоре Светланы Холодновой для радио Sputnik.

Горные курорты

Республика может привлечь туристов и в зимний период горными курортами - Ауадхара и Мамзыщха.

Ауадхара – еще и минеральные источники, целебные воды и уникальные виды. А вот на Мамзыщхе можно кататься на лыжах и любоваться морем одновременно. Есть и фирмы, которые занимаются сейчас организацией именно горнолыжного отдыха в Абхазии, а популярность такого отдыха в сезон 2020‒2021 резко возросла из-за пандемии и закрытых границ. Сезон продолжается чуть ли не до конца марта.

Момкейшн, или все для женщин

Статистика говорит о том, что женщинам в Абхазии нравится, это факт. Так, абхазский курорт Гагра стал одним из самых популярных среди россиянок в новогодние праздники.

Причин и целей поездки много: шопинг, уход за собой и оздоровление, момкейшн (от англ. momcation – mom, "мама" и vacation, "отпуск", "поездка на отдых", когда мать семейства отдыхает от домашних хлопот), знакомства, спорт, экскурсии и "побег" от мужчины, что стало несколько более актуальным после долгой самоизоляции в 2020 году.

Названы самые популярные курорты Абхазии для отдыха с детьми

Новый Афон - для мужчин

Туристы мужского пола предпочитают Новый Афон. Приезжают мужчины либо без какой-либо компании вообще, либо, наоборот, с группой друзей. Отличным занятием может стать для таких туристов исследование удивительных пещер, расположенных в окрестностях города.

Пушистая или хвостатая причина

Котик, песик или хомячок – тоже член семьи и тоже имеет право на отдых. Путешествия с питомцами уже стали нормой, в Абхазии это хорошо понимают, а Гагра считается одним из самых дружелюбных курортов по отношению к россиянам с домашними животными.

"Турецкая" причина номер 5

В Абхазии в мае 2021 года появится первый отель семейного типа с концепцией питания "все включено" по "турецкому" варианту.

В гостинице будут организованы постоянные занятия и развлечения не только для взрослых, но и для детей. Таким образом, родители смогут, например, проводить время на пляже, пока с детьми работают профессиональные воспитатели и аниматоры. Откроется этот отель в Гагре.

Специалисты в один голос говорят, что у Абхазии огромный туристический потенциал. Учитывая все вышеперечисленное, становится очевидно, что это действительно так. Абхазия рассчитывает принять у себя в 2021 году не менее 1 миллиона 100 тысяч гостей из России.