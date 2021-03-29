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Освобожден контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал

© AFP 2019 / AHMED HASAN
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Sputnik Абхазия
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Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 23 марта сел на мель в Суэцком канале.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, пишет РИА Новости со ссылкой на поставщика морских услуг, компанию Inchcape Shipping.

Пришлось извлечь 27 тысяч кубометров песка, чтобы освободить судно. 

"(Судно - ред.) Ever Given было успешно снято с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск)", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Когда будет открыто движение в канале, по информации агентства Блумберг, не известно. В пробке на очередь в канал сейчас ожидают более 450 различных судов.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

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