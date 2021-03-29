ВОЗ назвала четыре версии передачи коронавируса человеку

Специалисты Всемирной организации здравоохранения провели пресс-конференцию, на которой назвали маловероятным прямое попадание вируса от летучих мышей человеку — по их мнению, нужно промежуточное звено.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения в докладе финального отчета по визиту в Ухань для выявления происхождения коронавируса представила четыре возможных сценария передачи коронавируса нового типа Covid-19 к человеку, сообщает РИА Новости, со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как указывают специалисты, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто "вероятное". Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания. Гипотеза утечки из лаборатории — как крайне маловероятная.

Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, обнаружили у летучих мышей. Но, как утверждается в докладе, "эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено".

Как сообщает агентство, результаты исследования "были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа". Команда экспертов продолжит дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.

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